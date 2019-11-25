2019-11-25T10:17:21+03:00
Общество

В Ялте начнут реновацию

Чиновники хотят вернуть центру города исторический облик
Галина КОВАЛЕНКО
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В мэрии Ялты хотят преобразить город.В мэрии Ялты хотят преобразить город.Фото: Галина КОВАЛЕНКО
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В город-курорта Ялте начнется процесс реновации, который преобразит улицы и дома южной столицы региона в лучшую сторону. Власти, начиная с 2020 года, планируют постепенно вернуть городу исторический облик.

- Одним из направлений развития Ялты является так называемая реновация. Эта программа предполагает проведение реконструкции домов, которые не признаны ветхими или аварийными, но требуют капитального ремонта, - сообщает Иван Имгрунт, глава администрации Ялты.

Сейчас идет речь о начале подготовки нужного пакета документов с архитекторами.

Работы непочатый край. Поэтому по замыслу властей Ялты на реновацию потребуется не один год.

Иван Имгрунт отмечает, что в порядок будут приводить не только фасады, но и крыши, двери, окна и инженерные коммуникации.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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