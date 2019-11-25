В Ялте начнут реновацию
В город-курорта Ялте начнется процесс реновации, который преобразит улицы и дома южной столицы региона в лучшую сторону. Власти, начиная с 2020 года, планируют постепенно вернуть городу исторический облик.
- Одним из направлений развития Ялты является так называемая реновация. Эта программа предполагает проведение реконструкции домов, которые не признаны ветхими или аварийными, но требуют капитального ремонта, - сообщает Иван Имгрунт, глава администрации Ялты.
Сейчас идет речь о начале подготовки нужного пакета документов с архитекторами.
Работы непочатый край. Поэтому по замыслу властей Ялты на реновацию потребуется не один год.
Иван Имгрунт отмечает, что в порядок будут приводить не только фасады, но и крыши, двери, окна и инженерные коммуникации.
Стали свидетелем происшествия? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50
ИСТОЧНИК KP.RU