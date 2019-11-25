Стрельба, штурм и атака: Бойцы севастопольского «Беркута» проводят учения
Под Севастополем личный состав ОМОН «Беркут» проводит учения в полевом лагере, где разбиты палатки: штаб, учебный класс, медпункт и полевая кухня.
Бойцы оттачивают навыки по ведению боя. Фото: Денис Михайленко
- Неделю спецназовцы будут отрабатывать навыки действий в различных ситуациях, - сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по г. Севастополю. Главная задача - проверить готовность подразделения к выполнению задач в любых условиях.
Тренировки проходят днем и ночью. Бойцы ведут стрельбу из вооружения боевых машин, отрабатывают действия штурмовых групп и экипажей. Росгвардейцы преодолевают преграды на пересеченной местности, отрабатывают скрытное передвижение.
- Полевые выходы проводятся регулярно, дважды в год, завершая периоды летнего и зимнего обучения, - отмечают в ведомстве.
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ИСТОЧНИК KP.RU