2019-11-25T10:43:29+03:00
Общество

Стрельба, штурм и атака: Бойцы севастопольского «Беркута» проводят учения

Служащие Росгвардии отрабатывают боевые навыки во время полевого выхода
Галина КОВАЛЕНКО
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Учения идут в полевых условиях. Фото: Денис МихайленкоУчения идут в полевых условиях. Фото: Денис Михайленко
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Под Севастополем личный состав ОМОН «Беркут» проводит учения в полевом лагере, где разбиты палатки: штаб, учебный класс, медпункт и полевая кухня.

Бойцы оттачивают навыки по ведению боя. Фото: Денис Михайленко

Бойцы оттачивают навыки по ведению боя. Фото: Денис Михайленко

- Неделю спецназовцы будут отрабатывать навыки действий в различных ситуациях, - сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по г. Севастополю. Главная задача - проверить готовность подразделения к выполнению задач в любых условиях.

Тренировки проходят днем и ночью. Бойцы ведут стрельбу из вооружения боевых машин, отрабатывают действия штурмовых групп и экипажей. Росгвардейцы преодолевают преграды на пересеченной местности, отрабатывают скрытное передвижение.

- Полевые выходы проводятся регулярно, дважды в год, завершая периоды летнего и зимнего обучения, - отмечают в ведомстве.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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