Под Симферополем авто вылетело в кювет
По словам очевидцев, в аварии никто не погиб
Фото: "Клуб вежливых водителей "Автопартнер"/"Вконтакте"
Изменить размер текста:
На объездной дороге Дубки-Левадки в Симферопольском районе произошло ДТП – легковой автомобиль Lada Priora опрокинулся в кювет.
Как сообщают очевидцы в соцсетях, ДТП произошло рано утром 25 ноября, в понедельник.
Пользователи соцстей предполагают, что водитель не справился с управлением и улетел в кювет, а затем авто опрокинулось.
По данным очевидцев, в аварии никто не погиб.
Ранее ДТП произошло в Керчи 23 ноября – столкнулись ВАЗ 2114 и ИЖ, в результате пострадали пять человек.
Стали свидетелем происшествия? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50
ИСТОЧНИК KP.RU