Под Симферополем авто вылетело в кювет

СЕГОДНЯ 11:13 2019-11-25T11:24:31+03:00

По словам очевидцев, в аварии никто не погиб

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На объездной дороге Дубки-Левадки в Симферопольском районе произошло ДТП – легковой автомобиль Lada Priora опрокинулся в кювет.

Как сообщают очевидцы в соцсетях, ДТП произошло рано утром 25 ноября, в понедельник.

Пользователи соцстей предполагают, что водитель не справился с управлением и улетел в кювет, а затем авто опрокинулось.

По данным очевидцев, в аварии никто не погиб.

Ранее ДТП произошло в Керчи 23 ноября – столкнулись ВАЗ 2114 и ИЖ, в результате пострадали пять человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU