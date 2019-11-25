Отряд кораблей из Севастополя завершил учение в Средиземном море

СЕГОДНЯ 12:56 2019-11-25T13:11:24+03:00

Корабли ЧФ из Севастополя выполняют задачи в Средиземном море. Фото: Галина КОВАЛЕНКО

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Отряд кораблей Черноморского флота провел учение совместно с военно-морскими силами Алжира в акватории Средиземного моря.

- Экипажи фрегата «Адмирал Макаров», патрульного корабля «Василий Быков» и спасательного буксирного судна «СБ-739» отработал совместные действия по обеспечению морской безопасности, - сообщает пресс-служба Черноморского флота.

Военные моряки оттачивали навыки по досмотру гражданских судов, подозреваемых в пиратской и незаконной экономической деятельности.

- После пополнения запасов в порту Алжир, российские корабли вышли в море, - отметили в ведомстве.

На сегодняшний день военные моряки из Севастополя продолжат выполнять задачи в составе постоянной группировки ВМФ в Средиземном море.

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ИСТОЧНИК KP.RU