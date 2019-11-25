В Крыму при лобовом столкновении автомобилей пострадало три человека

СЕГОДНЯ 14:03 2019-11-25T14:38:36+03:00

ДТП случилось в в Красногвардейском районе на трассе Октябрьское-Садовое

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В Красногвардейском районе произошло ДТП, в котором три человека получили травмы различной тяжести.

24-летняя женщина, управляя автомобилем «KIA 2272 Spectra», ехала со стороны поселка Октябрьское в село Садовое Белогорского района. - Она не выбрала безопасную скорость движения, в результате чего выехала на полосу, предназначенную для встречного движения, - сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

На «встречке» иномарка столкнулась лоб в лоб с отечественной машиной «ВАЗ-21063», которой управлял 35-летний мужчина.

В итоге травмы различной тяжести получили: водители автомобилей и пассажир «Жигулей».

Пострадавшие госпитализированы.

- По ДТП идет проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение, - отметили в ведомстве.

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ИСТОЧНИК KP.RU