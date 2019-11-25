В Крыму за 700 миллионов рублей отремонтировали автодорогу «Саки – Орловка»
В Республике Крым завершена реконструкция автомобильной дороги «Саки - Орловка». На участок трассы протяженностью 41,9 километра потратили свыше 700 миллионов рублей.
- Качество выполненных работ приличное, гарантийный срок службы до 4 лет на верхние слои асфальта, - сообщает Сергей Аксенов, глава Республики Крым на своей странице в FB/
Руководитель обещает, что на следующий год в регионе появиться зона весового контроля, чтобы грузовые автомобили не продавливали отремонтированные дороги.
По словам Аксенова все работы по ремонту дорог идут по плану. Мало того и дождей нет, что на руку дорожникам.
- Считаю, что до 1 декабря по всем объектам, по которым республика дала обязательство, выполнение будет на 100 процентов, - отметил глава региона.
В регионе так же создают рабочую группу по ликвидации пробок в городах Крыма.
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ИСТОЧНИК KP.RU