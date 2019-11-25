В Крыму обещают сделать прорыв в дорожной сфере

СЕГОДНЯ 15:54 2019-11-25T16:14:34+03:00

Глобальные перемены произойдут в 2020 году

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Дорожную сферу Республики Крым в следующем году ждут масштабные перемены.

Глава региона Сергей Аксенов заявил, что новшества получат поддержку на федеральном уровне, где сейчас и происходит обсуждение конкретных вопросов, касающихся этой важной для жизни полуострова сферы.

Корректировке подлежат не только объемы финансовой поддержки, но само отношение к реконструкции и возведению новых автомобильных трасс.

- К 15 декабря появиться график работ и распределение зон ответственности между компаниями «ВАД» и «Центродорстрой», - сообщил Сергей Аксенов, глава Республики Крым.

Эти две крупных компании и станут генеральными, едиными подрядчиками строительства и ремонта всех дорог в Республике Крым.

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ИСТОЧНИК KP.RU