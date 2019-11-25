Фотофакт: В Крыму шторм выбросил на сушу тысячи медуз

СЕГОДНЯ 16:36 2019-11-25T16:41:15+03:00

В Крыму несколько дней дул штормовой ветер. Фото: Плохие новости Крым|Симферополь|Севастополь

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На Крымском полуострове несколько дней хозяйничает штормовой ветер. Последствия ненастья очевидцы фотографируют и размещают в соцсетях.

- Жалко медузок. Щелкино после шторма. Как вам? – такой пост сопровождает снимок прибрежной полосы сплошь и к ряду усеянной полупрозрачными «блинами» - это погибшие обитатели морских глубин медузы.

Массовые выбросы медуз на побережье Крымского полуострова нельзя причислить к разряду ЧП: соцсети с завидной регулярностью обновляются новыми фактами и фотографиями по этой вечной теме.

Аурелию прибило волной к берегу.Фото: Галина КОВАЛЕНКО

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ИСТОЧНИК KP.RU