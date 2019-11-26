2019-11-26T10:15:12+03:00
Происшествия

В Севастополе из школы эвакуировали 623 ребенка и 78 взрослых

В здании произошло короткое замыкание с задымлением [видео]
Галина КОВАЛЕНКО
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Спасатели немедленно выехали в школу. Фото: пресс-служба МЧС России по г. СевастополюСпасатели немедленно выехали в школу. Фото: пресс-служба МЧС России по г. Севастополю
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В севастопольской школе № 32 произошло короткое замыкание с задымлением: были эвакуированы 623 детей и 78 взрослых.

- В 9 часов 32 минут в школе № 32, которая находится в Гагаринском районе по улице Бориса Михайлова, произошло срабатывание аварийной пожарной сигнализации, - сообщили в пресс-службе МЧС России по г. Севастополю.

В Севастополе произошло короткое замыкание в школе.Видео: пресс-служба МЧС России по г. Севастополю.! другой источник

По место ЧП тут же отправились сотрудники Севастопольского пожарно-спасательного гарнизона.

Оказалось, что в электрощитовой школы произошло короткое замыкание.

Хотя ничего и не загорелось руководство школы решило провести эвакуацию: в безопасное место проследовали 623 ребенка и 78 взрослых. Все обошлось. И сотрудники МЧС вернулись на базу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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