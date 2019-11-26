В Севастополе из школы эвакуировали 623 ребенка и 78 взрослых
В севастопольской школе № 32 произошло короткое замыкание с задымлением: были эвакуированы 623 детей и 78 взрослых.
- В 9 часов 32 минут в школе № 32, которая находится в Гагаринском районе по улице Бориса Михайлова, произошло срабатывание аварийной пожарной сигнализации, - сообщили в пресс-службе МЧС России по г. Севастополю.
В Севастополе произошло короткое замыкание в школе.Видео: пресс-служба МЧС России по г. Севастополю.! другой источник
По место ЧП тут же отправились сотрудники Севастопольского пожарно-спасательного гарнизона.
Оказалось, что в электрощитовой школы произошло короткое замыкание.
Хотя ничего и не загорелось руководство школы решило провести эвакуацию: в безопасное место проследовали 623 ребенка и 78 взрослых. Все обошлось. И сотрудники МЧС вернулись на базу.
Стали свидетелем происшествия? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50
ИСТОЧНИК KP.RU