2019-11-26T10:29:53+03:00
Общество

Стало известно каким будет новый бюджет Крыма

Основная расходная часть приходится на «социалку»
Галина КОВАЛЕНКО
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Бюджет принят в первом чтении.Бюджет принят в первом чтении.Фото: Галина КОВАЛЕНКО
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В Госсовете РК прошли слушания по проекту регионального бюджета на 2020-2022 годы, который как и прежде остается социально ориентированным.

- В расходной части больше всего средств в следующем году планируется направить на национальную экономику – 87,3 млрд рублей, образование – 29,4 млрд рублей, социальную политику – 27,3 млрд рублей, здравоохранение – 12,1 млрд рублей, ЖКХ - 11,5 млрд рублей и так далее, - сообщает Крымская газета.

По большому счету расходы и доходы бюджета РК в 2020 году будут равными и составят 183,3 миллиардов рублей. Бюджет Крыма планируется бездефицитным.

Основной финансовый документ региона народные избранники приняли в первом чтении. Работа над Но над ним ещё предстоит поработать.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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