Стало известно каким будет новый бюджет Крыма

СЕГОДНЯ 10:19 2019-11-26T10:29:53+03:00

Изменить размер текста: A A

В Госсовете РК прошли слушания по проекту регионального бюджета на 2020-2022 годы, который как и прежде остается социально ориентированным.

- В расходной части больше всего средств в следующем году планируется направить на национальную экономику – 87,3 млрд рублей, образование – 29,4 млрд рублей, социальную политику – 27,3 млрд рублей, здравоохранение – 12,1 млрд рублей, ЖКХ - 11,5 млрд рублей и так далее, - сообщает Крымская газета.

По большому счету расходы и доходы бюджета РК в 2020 году будут равными и составят 183,3 миллиардов рублей. Бюджет Крыма планируется бездефицитным.

Основной финансовый документ региона народные избранники приняли в первом чтении. Работа над Но над ним ещё предстоит поработать.

Стали свидетелем происшествия? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU