2019-11-26T14:26:23+03:00
Происшествия

Пожилую крымчанку унизили в Пенсионном фонде за незнание интернета

В соцсети появилось скандальное видео [видео]
Галина КОВАЛЕНКО
Поделиться:
Инцидент произошел в здании Пенсионного фонда. Фото: кадр видеоИнцидент произошел в здании Пенсионного фонда. Фото: кадр видео
Изменить размер текста:

В соцсети появилось видеозапись того, как сотрудница ПФР прилюдно орет на посетительницу.

В Симферополе сотрудница Пенсионного фонда наорала на старушку .Видео: Черный список Симферополь/VK

- Я вам сказала, что можете записаться на время когда вам удобно, - громко говорит симпатичная блондинка пожилой женщине.

- Где я должна записаться? - недоумевает пенсионерка.

- В «личном кабинете», - начинает кипятиться сотрудница Пенсионного фонда.

- У меня нет «личного кабинета», - парирует неискушенная технологиями старушка. - И не хочу его заводить!

Перепалка, которая происходит в фойе учреждения, тут же собрала возле себя любопытных. Один из очевидцев и снял видео, которое разместил в популярном крымском паблике.

- Сегодня в Пенсионном фонде на Киевской сотрудница накричала на 80-летнюю бабушку, - гласит пост к ролику. - Пожилой женщине велели завести «личный кабинет», но она в силу возраста не понимает, о чем речь. Сотрудница разговаривала с пенсионеркой в таком тоне, пока та не ушла. В бюджетных учреждениях работают невоспитанные люди, которые не умеют сдерживать себя и срываются на гражданах!

Стали свидетелем происшествия? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Глава Крыма проведет собеседование с претендентами на кресла министров
Аксенов рассказал о планах по ремонту симферопольских дорог на 2020 год
На фирму, добывавшую гальку в Севастополе под видом берегоукрепления, завели уголовное дело
Стало известно, сколько продано билетов на поезда в Крым и обратно
В ночь на 27 ноября на трассе Симферополь - Ялта перекроют движение
Проректор КФУ: для Крыма сотрудничество с ВИР жизненно необходимо
На украинском пункте пропуска проблемы с электричеством, крымский работает штатно
Сборная Крымского федерального университета стала лидером Премьер-группы НСФЛ
В Симферополе улицу Александра Невского открыли для транспорта
Из Крыма на Украину два дня не будут пропускать автомобили
Детский парк Симферополя ждет масштабная реконструкция
Стало известно каким будет новый бюджет Крыма
В Минтрансе Крыма рассказали, какие дороги отремонтируют до конца года
Житель Феодосии может сесть на 10 лет за куст конопли в шкафу