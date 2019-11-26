Пожилую крымчанку унизили в Пенсионном фонде за незнание интернета

СЕГОДНЯ 13:47 2019-11-26T14:26:23+03:00

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В соцсети появилось видеозапись того, как сотрудница ПФР прилюдно орет на посетительницу.

В Симферополе сотрудница Пенсионного фонда наорала на старушку .Видео: Черный список Симферополь/VK

- Я вам сказала, что можете записаться на время когда вам удобно, - громко говорит симпатичная блондинка пожилой женщине.

- Где я должна записаться? - недоумевает пенсионерка.

- В «личном кабинете», - начинает кипятиться сотрудница Пенсионного фонда.

- У меня нет «личного кабинета», - парирует неискушенная технологиями старушка. - И не хочу его заводить!

Перепалка, которая происходит в фойе учреждения, тут же собрала возле себя любопытных. Один из очевидцев и снял видео, которое разместил в популярном крымском паблике.

- Сегодня в Пенсионном фонде на Киевской сотрудница накричала на 80-летнюю бабушку, - гласит пост к ролику. - Пожилой женщине велели завести «личный кабинет», но она в силу возраста не понимает, о чем речь. Сотрудница разговаривала с пенсионеркой в таком тоне, пока та не ушла. В бюджетных учреждениях работают невоспитанные люди, которые не умеют сдерживать себя и срываются на гражданах!

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ИСТОЧНИК KP.RU