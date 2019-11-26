2019-11-26T13:47:08+03:00
Политика

На украинском пункте пропуска проблемы с электричеством, крымский работает штатно

Пограничники незалежной в одностороннем порядке приостановили пропуск граждан
Анастасия ЖУКОВА
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Фото: Госпогранслужба УкраиныФото: Госпогранслужба Украины
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На украинском пункте пропуска "Чонгар" возникли перебои с электричеством. Из-за этого пограничники незалежной приостановили пропуск граждан. При этом российский пункт пропуска "Джанкой" на севере Крыма работает в штатном режиме.

Проблемы на украинской стороне начались во вторник, 26 ноября, примерно в 11.30.

- Многосторонний автомобильный пункт пропуска "Джанкой" осуществляет свою деятельность в штатном режиме. Пропуск лиц через Государственную границу Российской Федерации не прекращался и осуществлялся в установленном порядке. Отмечаем, что на выезд из Российской Федерации транспортные средства в указанный период времени следовали в обычном режиме, - рассказали КП-Крым в погрануправлении.

Как сообщалось, на пункте пропуска "Перекоп" в течение двух дней по техническим причинам не будут пропускать автомобили.

ИСТОЧНИК KP.RU

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