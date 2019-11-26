2019-11-26T15:12:03+03:00
Общество

Стало известно, сколько продано билетов на поезда в Крым и обратно

Ж/д составы свяжут полуостров с Москвой и Санкт-Петербургом
Александра ЯСЕЛЬСКАЯ
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Продажи стартовали 8 ноябряПродажи стартовали 8 ноябряФото: Алексей БУЛАТОВ
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В кассах Крымской железной дороги продали пятую часть билетов по направлению в Севастополь и Симферополь из Москвы и Санкт-Петербурга. Об этом КП-Крым сообщили в пресс-службе КЖД.

Всего, после даты старта продаж, реализовано 33,3 тысячи билетов.

- Из них в кассах Крымской железной дороги продали 6,6 тысячи билетов, - уточнили в пресс-службе.

Напомним, билеты на поезда можно приобрести с 8 ноября. Первый поезд «Таврия» (№7/8) из Санкт-Петербурга отправится в сторону Крыма с Московского вокзала 23 декабря в 14.00 по московскому времени. В Севастополь он прибудет 24 декабря в 23.30.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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