2019-11-27T08:19:17+03:00
Общество

В Симферополе 27 ноября частично отключат электричество

Света не будет с 8.00 до 17.00
Галина КОВАЛЕНКО
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Электричества не будет целый день.Электричества не будет целый день.Фото: Галина КОВАЛЕНКО
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27 ноября, в среду, часть столицы Республики Крым останется без света.

Энергетики прекратят подачу электричества с восьми утра до пяти вечера, потому что будут приводить в порядок различное оборудование.

Где в Симферополе не будет света

ул. Урожайная, 22-26(чет), 5-9(нечет);

пер. Киевский, 50-82 (чет), 49-67 (нечет);

ул. А. Невского, 14-38 (чет), 19-27а (нечет);

ул. Карла Либнехта/ул. Толстого, 24/3;

ул. Карла Маркса, 33/10;

ул. Толстого, 2, 4, 1/24;

ул. Карла Либнехта, 24/3-34(чет), 54, 21-51 (нечет)

Стали свидетелем происшествия? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

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