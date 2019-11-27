В Симферополе 27 ноября частично отключат электричество
27 ноября, в среду, часть столицы Республики Крым останется без света.
Энергетики прекратят подачу электричества с восьми утра до пяти вечера, потому что будут приводить в порядок различное оборудование.
Где в Симферополе не будет света
ул. Урожайная, 22-26(чет), 5-9(нечет);
пер. Киевский, 50-82 (чет), 49-67 (нечет);
ул. А. Невского, 14-38 (чет), 19-27а (нечет);
ул. Карла Либнехта/ул. Толстого, 24/3;
ул. Карла Маркса, 33/10;
ул. Толстого, 2, 4, 1/24;
ул. Карла Либнехта, 24/3-34(чет), 54, 21-51 (нечет)
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ИСТОЧНИК KP.RU