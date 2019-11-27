2019-11-27T08:56:33+03:00
Происшествия

В Крыму брат обворовал брата

Подозреваемому грозит до двух лет тюрьмы
Галина КОВАЛЕНКО
Поделиться:
За кражу денег могут дать 2 года тюрьмы.За кражу денег могут дать 2 года тюрьмы.Фото: Галина КОВАЛЕНКО
Изменить размер текста:

В дежурную часть полиции Красноперекопского района принес заявление житель села Ишунь. Мужчина пожаловался, что у него украли деньги.

- Накануне заявитель употреблял спиртное в кругу близких родственников, - сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

Следователи заподозрили в краже 29-летнего брата потерпевшего, который уже имел несколько судимостей. Рецидивист признался, что когда брат заснул, то он вытащил из кошелька, который лежал под матрасом, 4800 рублей.

На молодого мужчину завели уголовное дело. За кражу по ч.1 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации ему грозит лишение свободы на срок до двух лет.

Стали свидетелем происшествия? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Симферополе 27 ноября частично отключат электричество
Погода в Крыму на 27 ноября: дожди и тепло до +13
В Симферополе семья отравилась неизвестным веществом прямо у себя в квартире, двое детей погибли
В конкурсе "Твое правительство" лидируют действующие министры
В Крыму бывший следователь отправился в тюрьму на 8,5 лет за взятку
В крымском санатории «Дюлбер» прошел турнир по дзюдо среди девушек
В Сирию будут поставлять крымскую косметику
Для Керчи закупят больше 100 новых эко-автобусов
Глава Крыма проведет собеседование с претендентами на кресла министров
Аксенов рассказал о планах по ремонту симферопольских дорог на 2020 год
На фирму, добывавшую гальку в Севастополе под видом берегоукрепления, завели уголовное дело
Стало известно, сколько продано билетов на поезда в Крым и обратно
В ночь на 27 ноября на трассе Симферополь - Ялта перекроют движение
Проректор КФУ: для Крыма сотрудничество с ВИР жизненно необходимо
Пожилую крымчанку унизили в Пенсионном фонде за незнание интернета
На украинском пункте пропуска проблемы с электричеством, крымский работает штатно
Сборная Крымского федерального университета стала лидером Премьер-группы НСФЛ
В Симферополе улицу Александра Невского открыли для транспорта
Из Крыма на Украину два дня не будут пропускать автомобили
Детский парк Симферополя ждет масштабная реконструкция
Стало известно каким будет новый бюджет Крыма
В Минтрансе Крыма рассказали, какие дороги отремонтируют до конца года
Житель Феодосии может сесть на 10 лет за куст конопли в шкафу