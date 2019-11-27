В Крыму брат обворовал брата

СЕГОДНЯ 08:49 2019-11-27T08:56:33+03:00

За кражу денег могут дать 2 года тюрьмы. Фото: Галина КОВАЛЕНКО

Подозреваемому грозит до двух лет тюрьмы

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В дежурную часть полиции Красноперекопского района принес заявление житель села Ишунь. Мужчина пожаловался, что у него украли деньги.

- Накануне заявитель употреблял спиртное в кругу близких родственников, - сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

Следователи заподозрили в краже 29-летнего брата потерпевшего, который уже имел несколько судимостей. Рецидивист признался, что когда брат заснул, то он вытащил из кошелька, который лежал под матрасом, 4800 рублей.

На молодого мужчину завели уголовное дело. За кражу по ч.1 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации ему грозит лишение свободы на срок до двух лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU