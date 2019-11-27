2019-11-27T09:16:42+03:00
Общество

Севастополь и Ялта вошли в топ-10 по популярности для зимнего отдыха с камином и баней

Рейтинг возглавили города Карелии
Галина КОВАЛЕНКО
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В Севастополь туристы приезжают в любое время года.В Севастополь туристы приезжают в любое время года.Фото: Галина КОВАЛЕНКО
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Стало известно, куда поедет большинство туристов, желающих провести зимние каникулы, проживая в домике с камином и баней.

- В первую десятку популярных городов вошли Петрозаводск и Лахденпохья в Республике Карелия, - сообщают эксперты сервиса бронирования жилья для отдыха Tvil.ru. - Истра и Дубна в Московской области, Севастополь и Ялта в Крыму.

В топ-10 попал Великий Устюг в Вологодской области, Луга в Ленинградской области, Шерегеш в Кемеровской области и Переславль-Залесский в Ярославской области.

Оказалось, что самые демократичные цены на аренду жилья с камином и баней в подмосковной Истре (3 тысячи рублей) и в Севастополе (3,6 тысячи рублей).

В Ялте за такую роскошь нужно выложить за сутки почти 11 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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