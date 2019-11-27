2019-11-27T10:07:48+03:00
Общество

В Симферополе дом для сирот строят с нарушениями

Здание возводят в микрорайоне Залесье
Галина КОВАЛЕНКО
Поделиться:
Многоэтажку строят с нарушениями. Фото: пресс-служба администрации СимферополяМногоэтажку строят с нарушениями. Фото: пресс-служба администрации Симферополя
Изменить размер текста:

Крымская прокуратура нашла нарушения при строительстве «Дома для детей-сирот» в микрорайоне Залесье Симферополя.

- Подрядчик, нарушая требования закона и согласованной проектной документации , при строительстве использовал материалы, не предусмотренные проектом, допустил нарушения техрегламентов, - сообщили в пресс-службе прокуратуры РК.

В итоге на генерального подрядчика возбудили административное дело - нарушение обязательных требований в области строительства и применения строительных материалов (изделий).

Юридическое лицо оштрафовали на 300 тысяч рублей. Так же в адрес директора компании прокурор внес представление, по которому приняты меры к устранению нарушений, допустившие их работники привлечены к дисциплинарной ответственности.

Стали свидетелем происшествия? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24