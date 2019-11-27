В Симферополе дом для сирот строят с нарушениями

СЕГОДНЯ 10:02 2019-11-27T10:07:48+03:00

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Крымская прокуратура нашла нарушения при строительстве «Дома для детей-сирот» в микрорайоне Залесье Симферополя.

- Подрядчик, нарушая требования закона и согласованной проектной документации , при строительстве использовал материалы, не предусмотренные проектом, допустил нарушения техрегламентов, - сообщили в пресс-службе прокуратуры РК.

В итоге на генерального подрядчика возбудили административное дело - нарушение обязательных требований в области строительства и применения строительных материалов (изделий).

Юридическое лицо оштрафовали на 300 тысяч рублей. Так же в адрес директора компании прокурор внес представление, по которому приняты меры к устранению нарушений, допустившие их работники привлечены к дисциплинарной ответственности.

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ИСТОЧНИК KP.RU