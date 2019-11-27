Шесть бортов, летевших в Симферополь, сели на запасных аэродромах из-за тумана

СЕГОДНЯ 15:00 2019-11-27T15:03:17+03:00

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В среду, 27 ноября, в аэропорту Симферополя нелетная погода: рейсы задерживаются из-за тумана.

Ранее КП-Крым сообщала о задержке семи рейсов. В настоящее время задерживается прибытие и вылет уже девяти воздушных судов. В пресс-службе аэропорта заверили, что пассажиры задержанных рейсов получают все положенные на такой случай услуги.

При этом в период с 11:37 до 12:53 симферопольский аэропорт все же принял и отправил два воздушных судна из Сочи и Москвы.

- Командиры шести воздушных судов приняли решение отправиться на запасные аэродромы в Анапу и Краснодар, два сегодняшних рейса в Сочи и Москву были отменены авиакомпаниями, - рассказали в пресс-службе аэропорта.

Синоптики улучшений погоды не прогнозируют: туман сохранится до вечера, прояснения будут временными.

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ИСТОЧНИК KP.RU