Администрация взыщет с подрядчика стоимость крыши, сорванной ветром со школы в Джанкое
В Джанкое эксперты определяют причины, по которым с учебного корпуса местной средней школы сорвало кровлю.
Напомним, часть крыши улетела из-за сильного ветра в ночь на 22 ноября.
Так, специальная комиссия уже обнаружила недостатки в работе подрядчика, который менял кровлю в школе, причем - в течение гарантийного срока.
Горадминистрация заказала экспертизу, чтобы совершенно точно определить виновника ЧП.
- В случае установления вины подрядной организации нами будет подано исковое заявление в суд на возмещение финансового или материального ущерба, - приводит Крымская газета слова главы администрации Джанкоя Эдуарда Селиванова.
Он также пообещал, что городские власти в кратчайшие сроки восстановят сорванную крышу. Проектно-сметную документацию закажет отдел образования администрации Джанкоя совместно с директором школы.
ИСТОЧНИК KP.RU