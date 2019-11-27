2019-11-27T17:25:58+03:00
Общество

Администрация взыщет с подрядчика стоимость крыши, сорванной ветром со школы в Джанкое

Если экспертиза установит его вину
Анастасия ЖУКОВА
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Школу придется ремонтировать. Фото: Мамы Крыма/VKШколу придется ремонтировать. Фото: Мамы Крыма/VK
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В Джанкое эксперты определяют причины, по которым с учебного корпуса местной средней школы сорвало кровлю.

Напомним, часть крыши улетела из-за сильного ветра в ночь на 22 ноября.

Так, специальная комиссия уже обнаружила недостатки в работе подрядчика, который менял кровлю в школе, причем - в течение гарантийного срока.

Горадминистрация заказала экспертизу, чтобы совершенно точно определить виновника ЧП.

- В случае установления вины подрядной организации нами будет подано исковое заявление в суд на возмещение финансового или материального ущерба, - приводит Крымская газета слова главы администрации Джанкоя Эдуарда Селиванова.

Он также пообещал, что городские власти в кратчайшие сроки восстановят сорванную крышу. Проектно-сметную документацию закажет отдел образования администрации Джанкоя совместно с директором школы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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