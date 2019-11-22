2019-11-22T10:05:08+03:00
Происшествия

В Крыму ураганным ветром сорвало крышу со школы

На полуострове штормовое предупреждение
Галина КОВАЛЕНКО
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Школу придется ремонтировать. Фото: Мамы Крыма/VKШколу придется ремонтировать. Фото: Мамы Крыма/VK
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На севере Крыма, в городе Джанкое придется в срочном порядке ремонтировать школу: на здании ветер сорвал крышу.

- ЧП случилось ночью, - сообщает «Крымская газета». - По предварительным данным обошлось без жертв.

На Крымском полуострове уже несколько дней в силе штормовое предупреждение.

Холодный массы воздуха, что господствуют на полуострове, дополняет некомфортный северо-восточный ветер, достигающим штормовых величин 22-27 м/с.

В Крыму столбик термометра в ночное время опускается ниже нуля: заморозки доходят до - 6 градусов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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