В Крыму ураганным ветром сорвало крышу со школы
На севере Крыма, в городе Джанкое придется в срочном порядке ремонтировать школу: на здании ветер сорвал крышу.
- ЧП случилось ночью, - сообщает «Крымская газета». - По предварительным данным обошлось без жертв.
На Крымском полуострове уже несколько дней в силе штормовое предупреждение.
Холодный массы воздуха, что господствуют на полуострове, дополняет некомфортный северо-восточный ветер, достигающим штормовых величин 22-27 м/с.
В Крыму столбик термометра в ночное время опускается ниже нуля: заморозки доходят до - 6 градусов.
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ИСТОЧНИК KP.RU