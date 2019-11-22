«Верните лето»: Крымчан 22 ноября обескуражило морозное утро
На Крымский полуостров пришла ненастная холодная погода. Днем на улице свежо, а ночью и утро и вовсе заморозки.
Пользователи соцсети поделились фотографиями, на которых возле дороги стоят деревья, украшенные инеем. Красиво, но зябко!
- Вот и зима пришла. Морозное утро сегодня на Ангарском перевале, - гласит пост.
Пользователи отреагировали на пост единодушной просьбой к природе-матушке: - Верните лето!
Напоминаем, что Крымском полуострове хозяйничает Арктический антициклон, который и принес холодные воздушные массы.
Синоптики обещают, что к выходным чуть станет теплее и ослабнет штормовой ветер.
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ИСТОЧНИК KP.RU