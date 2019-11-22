«Верните лето»: Крымчан 22 ноября обескуражило морозное утро

СЕГОДНЯ 09:44 2019-11-22T09:51:56+03:00

В соцсети появились фото с Ангарского перевала

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На Крымский полуостров пришла ненастная холодная погода. Днем на улице свежо, а ночью и утро и вовсе заморозки.

Пользователи соцсети поделились фотографиями, на которых возле дороги стоят деревья, украшенные инеем. Красиво, но зябко!

- Вот и зима пришла. Морозное утро сегодня на Ангарском перевале, - гласит пост.

Пользователи отреагировали на пост единодушной просьбой к природе-матушке: - Верните лето!

Напоминаем, что Крымском полуострове хозяйничает Арктический антициклон, который и принес холодные воздушные массы.

Синоптики обещают, что к выходным чуть станет теплее и ослабнет штормовой ветер.

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ИСТОЧНИК KP.RU