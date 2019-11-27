Крым и Севастополь вошли в число регионов с некачественным топливом

СЕГОДНЯ 17:32 2019-11-27T17:32:36+03:00

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По результатам проверок Росстандарта Крым и Севастополь вошли в перечень регионов с некачественным топливом.

Выводы сделаны на основании более чем 20 процентов проверок.

Как сообщается в пресс-службе ведомства в «неблагополучный» список вошли еще 18 регионов России. Среди них Чечня, Дагестан, Владимирская, Костромская области.

Что касается самого «оптимального» количества нарушений, то их обнаружили только на 5 процентах заправок. В этот перечень вошли Пермский, Краснодарский, Камчатский край. Также Омская, Нижегородская, Ростовская область.

Напомним, ранее председатель комитета Госдумы Российской Федерации Павел Завальный сообщил, что цены на топливо в Крыму в два раза выше, чем в соседних регионах.

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ИСТОЧНИК KP.RU