2019-11-27T18:41:51+03:00
Общество

В Симферополе и Севастополе 28 ноября частично отключат электричество

На Крымском полуострове идет ремонт электрооборудования
Галина КОВАЛЕНКО
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Свет отключат из-за ремонтных работ.Свет отключат из-за ремонтных работ.Фото: Галина КОВАЛЕНКО
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28 ноября, в четверг, в отдельных районах Симферополя и Севастополя возникнут перебои с электричеством.

Энергетики, оправдывают неудобства, которые «отключки» приносят гражданам, ремонтом электросетей и прочего оборудования.

Где не будет света:

в Симферополе с 8.00 до 17.00

ул. Урожайная, 22-26 (чет), 5-9 (нечет)

пер. Киевский, 50-82 (чет), 49-67 (нечет)

ул. А. Невского, 24-38(чет), 42, 21-27а (нечет), 31/6

ул. Павленко, 2-16/31 (чет), 31/16

ул. Карла Либнехта, 24/3-34 (чет), 21-33 (нечет)

ул. Карла Маркса, 54, 54а, 37-51 (нечет)

ул. Оленчука, 52-68 (чет)

В Севастополе

с 8.00 до 17.00

ул. Сапунгорская 32-А (АЗС «TES»),34

пос. 1 отд. с/х Зол. Балка – ул. Ахлестина 3-28

ул. Лазурная 1-30

с. Первомайка - первомайский разъезд

п/л. Изумруд,

пос. Ласпи (б/о «Урочище Ласпи»)

б/о Изумруд, мыс Сарыч (б/о «Мыс Сарыч», коттеджи)

ЮБК 6 41-45.

с. Орлиное – ул. Кедровая (пивной цех)

ул. Ивана Пахомова 8,15

ул. Вишневая 1-47,50

ул. Рассветная 8,12,14, ул. Рябиновая 1-26,37

ул. Степная 1-12,15

ул. Интернациональная 1-48

ул. Широкая 2,10,12

ул. Строительная 2-14

с 11.00 до 15.00

с.Хмельницкое: про. Сумской,2-10; ул. Богдановская,2-8,1-19; ул. Изобильная,2-10,1-9; ул. Демьяна Бедного,2-А,4-30,3-39; ул. Сумская,4-А,4-26,3-19; ул. Большевистская,2-А,2-Б,2-46,1-51

ИСТОЧНИК KP.RU

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