В Симферополе и Севастополе 28 ноября частично отключат электричество
28 ноября, в четверг, в отдельных районах Симферополя и Севастополя возникнут перебои с электричеством.
Энергетики, оправдывают неудобства, которые «отключки» приносят гражданам, ремонтом электросетей и прочего оборудования.
Где не будет света:
в Симферополе с 8.00 до 17.00
ул. Урожайная, 22-26 (чет), 5-9 (нечет)
пер. Киевский, 50-82 (чет), 49-67 (нечет)
ул. А. Невского, 24-38(чет), 42, 21-27а (нечет), 31/6
ул. Павленко, 2-16/31 (чет), 31/16
ул. Карла Либнехта, 24/3-34 (чет), 21-33 (нечет)
ул. Карла Маркса, 54, 54а, 37-51 (нечет)
ул. Оленчука, 52-68 (чет)
В Севастополе
с 8.00 до 17.00
ул. Сапунгорская 32-А (АЗС «TES»),34
пос. 1 отд. с/х Зол. Балка – ул. Ахлестина 3-28
ул. Лазурная 1-30
с. Первомайка - первомайский разъезд
п/л. Изумруд,
пос. Ласпи (б/о «Урочище Ласпи»)
б/о Изумруд, мыс Сарыч (б/о «Мыс Сарыч», коттеджи)
ЮБК 6 41-45.
с. Орлиное – ул. Кедровая (пивной цех)
ул. Ивана Пахомова 8,15
ул. Вишневая 1-47,50
ул. Рассветная 8,12,14, ул. Рябиновая 1-26,37
ул. Степная 1-12,15
ул. Интернациональная 1-48
ул. Широкая 2,10,12
ул. Строительная 2-14
с 11.00 до 15.00
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