Набережная в Ялте и Графская пристань в Севастополе попали в топ-7 мест для вечерних прогулок

СЕГОДНЯ 08:39 2019-11-28T09:12:04+03:00

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Опрос в соцсетях позволил назвать самые романтические набережные России для вечернего променада.

- Лидирует набережная имени Ленина в Ялте и Английская набережная в Санкт-Петербурге, - сообщили эксперты сервиса бронирования жилья для отдыха Tvil.ru.

Так же в топ-7 красивых набережных России вошли Графская пристань в Севастополе, Имеретинская набережная в Сочи, набережная на реке Волга в Самаре, набережная озера Кабан в Казани, а также набережная реки Туры в Тюмени и Берсеневская набережная в Москве.

Специалисты отмечают, что достопримечательность на ЮБК набрала 28,57 процентов голосов пользователей, Английская набережная в Санкт-Петербурге - 26,89, а Графская пристань в Севастополе - 16,8.

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ИСТОЧНИК KP.RU