2019-11-28T09:12:04+03:00
Общество

Набережная в Ялте и Графская пристань в Севастополе попали в топ-7 мест для вечерних прогулок

Достопримечательность ЮБК составила конкуренцию Английской набережной в Санкт-Петербурге
Галина КОВАЛЕНКО
Поделиться:
Туристы любят набережную в Ялте.Туристы любят набережную в Ялте.Фото: Галина КОВАЛЕНКО
Изменить размер текста:

Опрос в соцсетях позволил назвать самые романтические набережные России для вечернего променада.

- Лидирует набережная имени Ленина в Ялте и Английская набережная в Санкт-Петербурге, - сообщили эксперты сервиса бронирования жилья для отдыха Tvil.ru.

Так же в топ-7 красивых набережных России вошли Графская пристань в Севастополе, Имеретинская набережная в Сочи, набережная на реке Волга в Самаре, набережная озера Кабан в Казани, а также набережная реки Туры в Тюмени и Берсеневская набережная в Москве.

Специалисты отмечают, что достопримечательность на ЮБК набрала 28,57 процентов голосов пользователей, Английская набережная в Санкт-Петербурге - 26,89, а Графская пристань в Севастополе - 16,8.

Стали свидетелем происшествия? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Крыму у гражданок Украины изъяли 37 килограмм биодобавок
В Севастопольской школе умер учитель во время урока музыки
Ударила продавца бутылкой пива по голове: В Симферополе задержали подозреваемую в ограблении магазина
Компания, поставившая турбины Siemens в Крым, будет ликвидироваться
Погода в Крыму на 28 ноября: до +12 градусов и дождь
Глава Крыма прокатился под Крымским мостом на противодиверсионном катере
В Симферополе и Севастополе 28 ноября частично отключат электричество
В Симферополе на маршрут №63 вышло 10 новых автобусов
Севастопольцы без счетчиков будут платить за воду больше
Крым и Севастополь вошли в число регионов с некачественным топливом
Администрация взыщет с подрядчика стоимость крыши, сорванной ветром со школы в Джанкое
В симферопольской многоэтажке травили тараканов за несколько дней до гибели детей
На площади Нахимова в Севастополе начали устанавливать новогоднюю елку
В двух симферопольских районах до вечера не будет воды
Родные погибших в Симферополе детей рассказали о дате похорон