2019-11-28T09:41:49+03:00
Общество

Ударила продавца бутылкой пива по голове: В Симферополе задержали подозреваемую в ограблении магазина

Молодой женщине грозит до 7 лет тюрьмы
Галина КОВАЛЕНКО
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Подозреваемой грозит тюремное заключение.Подозреваемой грозит тюремное заключение.Фото: Галина КОВАЛЕНКО
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В Симферополе вечером ограбили магазин. В преступлении подозревают 23-летнюю жительницу Красноперекопска. Продавец рассказала сотрудникам полиции, что в магазин зашла сильно пьяная девушка и попросила дать ей в долг пиво.

- Продавец ответила отказом, после чего гражданка из холодильника похитила 3 бутылки пива и попыталась покинуть магазин, - сообщили в пресс-службе МВД России по РК.

Продавец пыталась задержать женщину, но та ударила ее бутылкой пива по голове и убежала.

Подозреваемая, которую задержали по «горячим следам», призналась в преступлении. Сейчас она дала подписку о невыезде. На нее завели уголовное дело за грабеж, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья. По п.«г» ч.2 ст.161 УК РФ ей грозит лишение свободы до семи лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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