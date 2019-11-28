В Севастопольской школе умер учитель во время урока музыки

СЕГОДНЯ 09:50 2019-11-28T09:50:41+03:00

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В Севастопольской школе №57 во время урока музыки умер учитель. Это произошло 25 ноября, сообщает собственный источник КП-Крым.

Педагогу вызывали скорую помощь, но прибывшие на место медики зафиксировали смерть учителя. Сейчас устанавливаются причины смерти.

Напомним, на прошлой неделе в средней школе Сакского района умер ученик 10 класса. Очевидцы происшествия сообщили, что ребенок потерял сознание на уроке, его отвели к медсестре, но спасти юношу не удалось.

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ИСТОЧНИК KP.RU