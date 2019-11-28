В Крыму у гражданок Украины изъяли 37 килограмм биодобавок
Крымские таможенники в пункте пропуска «Армянск» нашли у гражданок Украины 37 килограмм различных биологически активных добавок.
- У одной гражданки выявлено 1163 единицы биологически активных добавок в ассортименте общим весом 20,6 килограмма, а у второй 733 единицы весом 17 килограммов, - сообщили в пресс-службе Крымской таможни.
Хотя в самом начале осмотра на вопрос о наличии товаров, подлежащих таможенному декларированию, обе женщины ответили отрицательно.
Украинки объяснили, что они просто подрядились за вознаграждение переместить биодобавки через таможенную границу Евразийского экономического союза.
Товар изъяли и отдали в лабораторию на экспертизу. Вдобавок идет административное расследование.
На жительниц Херсонской области завели административные дела за недекларирование.
По ч. 1 ст. 16.2 КоАП России им грозит штрафа до двукратного размера стоимости товаров, явившихся предметом административного правонарушения.
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ИСТОЧНИК KP.RU