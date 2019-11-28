2019-11-28T12:14:29+03:00
Общество

Экс-главе Евпатории Филонову на месяц продлили арест

Адвокат намерен подавать апелляцию на решение суда
Надежда ДАЦЮК
Поделиться:
Фото: скриншот оперативного видео ФСБФото: скриншот оперативного видео ФСБ
Изменить размер текста:

Экс-глава Евпатории Андрей Филонов останется под стражей до 31 декабря. Такое решение принял Киевский районный суд Симферополя 28 ноября.

- Продлить срок содержания под стражей Филонова Андрея Владимировича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Российской Федерации, на 01 месяц 00 суток, то есть до 31 декабря 2019 года, - сообщили в пресс-службе суда.

Адвокат Филонова Александр Вольвач сообщил КП-Крым, что будет подана апелляционная жалоба на решение суда.

- Ее рассмотрят в течение двух недель. Мы подали кассацию в кассационный суд в Краснодаре. Пока заседание не назначено, - отметил адвокат.

По его словам, состояние здоровья Андрея Филонова нестабильное, есть жалобы на самочувствие.

- У моего подзащитного спаечная болезнь брюшной полости. Филонов пытается заниматься спортом, чтобы не было обострения, но требуется специальная диета. А в условиях СИЗО ее очень трудно обеспечить. Родственники передают ему кисломолочные продукты, но этого не достаточно. Сейчас у Андрея Филонова взяли анализы для комплексного обследования, - сообщает Александр Вольвач.

Напомним, Андрея Филонова задержали 3 апреля. В отношении него возбуждено уголовное дело за превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий (ч. 3 ст. 286 УК РФ). Экс-мэра подозревают в нецелевом использовании земельных участков, в результате которого местному бюджету нанесен ущерб на 35 миллионов рублей, а по второму эпизоду - 43,9 миллиона.

Стали свидетелем происшествия? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Два дня непогоды: На Крым движутся проливные дожди и сильный ветер
Аксенов уволил министра образования Крыма
Политолог об украденных украинских унитазах: "Это позорит Зеленского на весь мир"
Киев вынуждает Россию увеличить зарплаты военным Крыма
В Минздраве Крыма рассказали о состоянии отравившейся мамы и ее 5-летнего сына
Новым отельерам Крыма дадут налоговые каникулы
В Крыму у гражданок Украины изъяли 37 килограмм биодобавок
В Севастопольской школе умер учитель во время урока музыки
Ударила продавца бутылкой пива по голове: В Симферополе задержали подозреваемую в ограблении магазина
Компания, поставившая турбины Siemens в Крым, будет ликвидироваться
Набережная в Ялте и Графская пристань в Севастополе попали в топ-7 мест для вечерних прогулок
Погода в Крыму на 28 ноября: до +12 градусов и дождь
Глава Крыма прокатился под Крымским мостом на противодиверсионном катере
В Симферополе и Севастополе 28 ноября частично отключат электричество
В Симферополе на маршрут №63 вышло 10 новых автобусов
Севастопольцы без счетчиков будут платить за воду больше
Крым и Севастополь вошли в число регионов с некачественным топливом
Администрация взыщет с подрядчика стоимость крыши, сорванной ветром со школы в Джанкое
В симферопольской многоэтажке травили тараканов за несколько дней до гибели детей
На площади Нахимова в Севастополе начали устанавливать новогоднюю елку
В двух симферопольских районах до вечера не будет воды
Родные погибших в Симферополе детей рассказали о дате похорон