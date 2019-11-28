Экс-главе Евпатории Филонову на месяц продлили арест

СЕГОДНЯ 12:06 2019-11-28T12:14:29+03:00

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Экс-глава Евпатории Андрей Филонов останется под стражей до 31 декабря. Такое решение принял Киевский районный суд Симферополя 28 ноября.

- Продлить срок содержания под стражей Филонова Андрея Владимировича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Российской Федерации, на 01 месяц 00 суток, то есть до 31 декабря 2019 года, - сообщили в пресс-службе суда.

Адвокат Филонова Александр Вольвач сообщил КП-Крым, что будет подана апелляционная жалоба на решение суда.

- Ее рассмотрят в течение двух недель. Мы подали кассацию в кассационный суд в Краснодаре. Пока заседание не назначено, - отметил адвокат.

По его словам, состояние здоровья Андрея Филонова нестабильное, есть жалобы на самочувствие.

- У моего подзащитного спаечная болезнь брюшной полости. Филонов пытается заниматься спортом, чтобы не было обострения, но требуется специальная диета. А в условиях СИЗО ее очень трудно обеспечить. Родственники передают ему кисломолочные продукты, но этого не достаточно. Сейчас у Андрея Филонова взяли анализы для комплексного обследования, - сообщает Александр Вольвач.

Напомним, Андрея Филонова задержали 3 апреля. В отношении него возбуждено уголовное дело за превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий (ч. 3 ст. 286 УК РФ). Экс-мэра подозревают в нецелевом использовании земельных участков, в результате которого местному бюджету нанесен ущерб на 35 миллионов рублей, а по второму эпизоду - 43,9 миллиона.

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ИСТОЧНИК KP.RU