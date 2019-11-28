Политолог об украденных украинских унитазах: "Это позорит Зеленского на весь мир"

СЕГОДНЯ 12:25 2019-11-28T12:26:00+03:00

Эксперт считает, что предъявление России счета за якобы нанесенный ущерб - попытка выторговать побольше на переговорах в нормандском формате

Изменить размер текста: A A

Раскручивая тему фейковой "кражи унитазов" с кораблей ВМСУ Киев создает негативный информационный фон накануне встречи в нормандском формате, где Россия, Украина, Франция и Германия обсудят, в частности, войну на Донбассе.

- Украинская сторона пытается получить как можно больше преференций в ходе предстоящих переговоров. Это ошибочная тактика Зеленского, который пытается привязать тему Крыма к вопросу мирного урегулирования ситуации в Донбассе. Путин ни с кем не будет обсуждать вопрос Крыма, потому что для России этого вопроса вовсе не существует, полуостров – неотъемлемая часть российского государства, - отметил в комментарии КП-Крым политолог Иван Мезюхо.

Он уверен, что подобные заявления позорят украинского президента на весь мир и говорят о том, что Владимир Зеленский, возглавив государство, так и не снял костюм комика, который носил всю жизнь.

Как сообщалось, Украина обвинила Россию в том, что на возвращенных бронекатерах и буксирах ВМСУ имеются "признаки мародерства". В частности, в незалежной не досчитались оружия, боеприпасов, плафонов и... унитазов, а также "отдельных элементов фекальной системы". Общий ущерб, якобы нанесенный Россией, Украина оценила в 2,3 миллиона долларов.

Стали свидетелем происшествия? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU