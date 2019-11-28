Украина оценила якобы украденные с возвращенных кораблей унитазы в 2,3 миллиона долларов

Украина заявила, что подсчитала ущерб, который якобы причинила Россия трем кораблям ВМСУ, задержанным в Керченском проливе после попытки незаконно пройти в Азовское море.

Напомним, буксир "Яны Капу", а также бронекатера "Никополь" и "Бердянск" простояли у причала в Керчи почти год, будучи вещдоками по уголовному делу против 24 украинских моряков - членов экипажей. Сначала Россия вернула незалежной уже осужденных за незаконное пересечение госграницы военнослужащих, а затем отдала и вещдоки.

Вот только незалежная, получив бронекатера и буксир обратно, обвинила российских пограничников в том, что те якобы... "угробили" гордость украинского флота и даже, мол, украли унитазы с кораблей. Это заявление командующего ВМСУ развеселило соцсети и спровоцировало создание десятков, если не сотен мемов.

Десять дней спустя заместитель постоянного представителя Украины при международных организация Игорь Лоссовский выступил с еще одним интервью украинским СМИ, где озвучил сумму якобы имеющегося ущерба кораблям - аж 2,3 миллиона долларов.

Лоссовский пошел еще дальше: по его словам, украдены не только сами унитазы, но даже "туалетные насосы, системы дренажа в туалетных баках, отдельные элементы фекальной системы, бойлеры, большинство плафонов, розеток и ламп".

Также представитель незалежной заявил, что с кораблей сняли вооружение, средства связи и навигационное оборудование. И теперь, вздыхает Лоссовский, корабли нельзя использовать по назначению.

Как сообщалось, после обвинений в "краже унитазов" ФСБ обнародовала видео, снятое на борту кораблей перед тем, как отдать их незалежной. На кадрах четко видно, что унитазы (хотя моряки обычно называют отхожее место гальюном) на месте.

Несколько дней спустя активисты принесли к зданию посольства Украины в Москве унитазы в цветах украинского флага. Так они высмеяли заявление командира ВМСУ.

МНЕНИЕ

Иван МЕЗЮХО, политолог:

- Раскручивание темы мнимого ущерба, который якобы причинила Россия кораблям ВМСУ – это ничто иное, как создание негативного информационного фона Киевом накануне встречи в нормандском формате. Таким образом украинская сторона пытается получить как можно больше преференций в ходе предстоящих переговоров.

Это ошибочная тактика Зеленского, который пытается привязать тему Крыма к вопросу мирного урегулирования ситуации в Донбассе. Для России вопроса Крыма вовсе не существует, так как полуостров – неотъемлемая часть российского государства.

"Унитазная дипломатия" Зеленского позорит украинского президента на весь мир. Глава украинского государства так и остался комиком, которого, по велению случая, поставили на царство. Его заигрывание с массмедиа в будущем будет ему дорого стоить.

СПРАВКА "КП"

Бронекатера "Бердянск" и "Никополь" вместе с буксиром "Яны Капу" 25 ноября 2018 года нарушили границу территориальных вод РФ, когда шли из Одессы в сторону Азовского моря. В течение 8 часов их сопровождали пограничники с требованием остановиться, но в ответ слышали только "Ми йдемо до Керченської протоки".

К Крымскому мосту им приблизиться не дали, задержали все три корабля ВМСУ и 24 члена экипажа. Трое украинских военнослужащих получили легкие травмы, им оказали помощь в керченской больнице. Всех моряков арестовали и перевели в московское СИЗО.

Все 24 человека были осуждены по уголовной статье за нарушение госграницы РФ, однако в рамках обмена их вернули незалежной. Домой, в Россию в числе прочих в тот день прилетел арестованный на Украине журналист Кирилл Вышинский.

Катера и буксир стояли на приколе в Керчи, пока шло следствие и судебное разбирательство. 18 ноября 2019 года их в нейтральных водах передали Украине.

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