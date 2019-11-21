Унитазы на месте: ФСБ показала состояние украинских кораблей перед отправкой из Крыма

Командующий Военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко заявил, что Россия якобы «угробила» корабли ВМСУ, которые недавно вернули незалежной.

По словам адмирала, с бронекатеров «Никополь» и «Бердянск», а также буксира «Яны Капу» якобы «поснимали плафоны, розетки и унитазы».

Заявление адмирала из незалежной вызвало недоумение у ФСБ, и Центр общественных связей ведомства решил опубликовать видео, на котором запечатлели украинские корабли изнутри прямо перед отправкой на родину.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.crimea.kp.ru/video/embed/745153" frameborder="0"></iframe> Катера и буксир ВМСУ перед отправкой: Унитазы на месте.Оперативное видео ФСБ России

- На кадрах хорошо видно, что катера и буксир переданы украинской стороне в нормальном состоянии и с исправной сантехникой. Если за время перехода от берегов Крыма до Очакова украинская сторона сумела «угробить» суда и довести сантехнику до ненадлежащего состояния – то это проблема самой украинской стороны, - говорится в заявлении ЦОС ФСБ.

Гальюн имеется. Скриншот видео ФСБ

Напомним, корабли ВМСУ передали незалежной 18 ноября в нейтральных водах недалеко от мыса Такиль. Российские пограничники встретились с украинскими судами «Титан» и «Гайдамак», а также поисково-спасательным кораблем «Сапфир», которые взяли на буксир «Никополь», «Бердянск» и «Яны Капу».

СПРАВКА «КП»

Буксир «Яны Капу» вместе с бронекатерами «Бердянск» и «Никополь» провели на приколе в Керчи почти год после того, как в конце ноября 2018 года их в Керченском проливе задержали российские пограничники. Украинские моряки нарушили государственную границу РФ и пытались пройти в Азовское море.

Как происходила провокация в Керченском проливе

В итоге все бронекатера и буксир задержали, 24 члена экипажа доставили на берег. Три человека получили легкие травмы, им оказали помощь в Керченской горбольнице. Морякам предъявили обвинение в нарушении госграницы РФ, суда они ожидали в московском СИЗО.

Всех 24 военнослужащих ВМСУ признали виновными и отправили в тюрьму, но в сентябре 2019 года они вернулись на Украину в рамках обмена. В Россию тогда в числе прочих вернулся главред «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.crimea.kp.ru/video/embed/744324" frameborder="0"></iframe> Передача задержанных год назад кораблей украинской стороне.Буксир «Ян Капа» и военные катера «Бердянск» и «Никополь» были отбуксированы из порта Керчь в нейтральные воды Черного моря

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