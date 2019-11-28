Врач из Севастополя выписал пациентке направление к мощам Святого Луки в Симферополе

СЕГОДНЯ 16:52 2019-11-28T17:42:56+03:00

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- Моя мама обратилась за медицинской помощью, а ей порекомендовали молиться. Уважаемый директор департамента здравоохранения города Севастополя, к вам большая просьба, пожалуйста, помолитесь за здоровье моей мамы!, - пост в популярном паблике подкреплен фотографией направления.

На листике неразборчиво написано: «ЛОР. При неэффективности лечения у Белоненко Ю.Т по его назначениям - рекомендуется поездка к мощам Святого Луки в г. Симферополь»

Документ заверен личной печатью врача.

Пользователей соцсетей такой креативный рецепт-направление задел за живое, они начали активно делиться мнениями в комментариях.

- Это реальный врач, чудак еще тот, на «корабелке» принимает, - пишут одни.

- Там же в начале написано, что если лечение доктора будет неэффективно. Видать бабуля его так достала, что решил пошутить немного! Люди имейте чувство юмора!, - отмечают другие.

В департаменте здравоохранения Севастополя КП-Крым сообщили, что документ настоящий, не фейк, но от подробных комментариев воздержались.

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ИСТОЧНИК KP.RU