Врач из Севастополя выписал пациентке направление к мощам Святого Луки в Симферополе
- Моя мама обратилась за медицинской помощью, а ей порекомендовали молиться. Уважаемый директор департамента здравоохранения города Севастополя, к вам большая просьба, пожалуйста, помолитесь за здоровье моей мамы!, - пост в популярном паблике подкреплен фотографией направления.
На листике неразборчиво написано: «ЛОР. При неэффективности лечения у Белоненко Ю.Т по его назначениям - рекомендуется поездка к мощам Святого Луки в г. Симферополь»
Документ заверен личной печатью врача.
Пользователей соцсетей такой креативный рецепт-направление задел за живое, они начали активно делиться мнениями в комментариях.
- Это реальный врач, чудак еще тот, на «корабелке» принимает, - пишут одни.
- Там же в начале написано, что если лечение доктора будет неэффективно. Видать бабуля его так достала, что решил пошутить немного! Люди имейте чувство юмора!, - отмечают другие.
В департаменте здравоохранения Севастополя КП-Крым сообщили, что документ настоящий, не фейк, но от подробных комментариев воздержались.
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ИСТОЧНИК KP.RU