2019-11-28T16:51:48+03:00
Общество

На Севастополь 29 и 30 ноября обрушится мощный атлантический циклон

Спасатели объявили штормовое предупреждение
Галина КОВАЛЕНКО
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Два дня в городе-герое будет хозяйничать ненастье.Два дня в городе-герое будет хозяйничать ненастье.Фото: Галина КОВАЛЕНКО
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29 и 30 ноября в Севастополе резко испортится погода.

- В связи с прохождением фронтальных разделов Атлантического циклона сутки 29 и ночь 30 ноября на территории города Севастополя ожидаются местами сильные дожди, сильный ветер - ночью южный, днем юго-западный 12-17 м/с., - сообщили в пресс-службе МЧС России по г. Севастополю.

Спасатели, ссылаясь на крымских синоптиков, отметили, что в пятницу, 29 ноября, будет лить сильный дождь. Ветер ночью южный, днем юго-западный 12-17м/с. Столбик термометра ночью покажет + 9…11°, а днем +13..15°.

30 ноября, в субботу, снова обещают дождь. Ночью подует ветер с запада до 17м/с, днем северо-западный 7-12м/с. Температура воздуха ночью 9-11° тепла, днем 11-13° тепла.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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