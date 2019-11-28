В Симферополе и Севастополе 29 ноября частично отключат электричество
29 ноября, в пятницу, в отдельных районах Симферополя и Севастополя пропадет свет. Энергетики будут приводить в порядок оборудование, которое доставляет энергию потребителям.
Где исчезнет электричество:
Симферополь
с 08.00 до 17.00
ул. Арабатская, 60-74 ( чет), 55-69(нечет), 97;
ул. Кечкеметская, 5, 103, 118/15-124 (чет);
ул. Сергея Лазо, 42-62 (чет);
ул. Панфиловцев 40-62 (чет), 25-47 (нечет);
ул. Ковыльная, 70в, 72, 94;
ул. Александра Невского, 31/16, 38, 42;
ул. Павленко, 2-16(чет), 16/31
Севастополь
с 08.00 до 17.00
ул. Соловьева 12 (ТЦ «Соловьи», ТЦ «Мир»).
С 09.00 до 17.00
ул. Бориса Михайлова,1, 21
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ИСТОЧНИК KP.RU