2019-11-28T18:26:53+03:00
Общество

В Симферополе и Севастополе 29 ноября частично отключат электричество

Перебои с подачей тока возникнут из-за проведения ремонтных работ
Галина КОВАЛЕНКО
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Света не будет несколько часов. Фото: архив "КП"Света не будет несколько часов. Фото: архив "КП"
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29 ноября, в пятницу, в отдельных районах Симферополя и Севастополя пропадет свет. Энергетики будут приводить в порядок оборудование, которое доставляет энергию потребителям.

Где исчезнет электричество:

Симферополь

с 08.00 до 17.00

ул. Арабатская, 60-74 ( чет), 55-69(нечет), 97;

ул. Кечкеметская, 5, 103, 118/15-124 (чет);

ул. Сергея Лазо, 42-62 (чет);

ул. Панфиловцев 40-62 (чет), 25-47 (нечет);

ул. Ковыльная, 70в, 72, 94;

ул. Александра Невского, 31/16, 38, 42;

ул. Павленко, 2-16(чет), 16/31

Севастополь

с 08.00 до 17.00

ул. Соловьева 12 (ТЦ «Соловьи», ТЦ «Мир»).

С 09.00 до 17.00

ул. Бориса Михайлова,1, 21

Стали свидетелем происшествия? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

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