Погода в Крыму на 29 ноября: дожди и тепло до +15
29 ноября, в пятницу на Крымском полуострове в силе штормовое предупреждение, а восточных районах и пожарная опасность.
Атлантический циклон одарит дождями и очень сильным ветром до 25 м/с.
- В Симферополе облачно с прояснениями. Кратковременный дождь. Ветер южный, юго-западный 10-15 м/, местами до 20 м/с. Температура воздуха днем +13…+15°, - сообщили в Крымском управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды
Прогноз погоды по Севастополю: дождь, днем временами сильный. Ветер днем юго-западный 12-17 м/с. Температура воздуха днем +13…+15°.
На Южном берегу Крыму облачно с прояснениями. Утром и днем временами очень сильные дожди, туман. Ветер южный 10-15 м/с, порывы 20-25 м/с. Температура воздуха днем +12…+14°.
В Керчи облачно. Днем временами дождь. Ветер днем южный 10-15 м/с. Температура воздуха днем +11…+13°.
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ИСТОЧНИК KP.RU