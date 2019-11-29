Погода в Крыму на 29 ноября: дожди и тепло до +15

СЕГОДНЯ 07:02 2019-11-29T07:02:35+03:00

На Южном берегу Крыму до +14° Фото: Галина КОВАЛЕНКО

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29 ноября, в пятницу на Крымском полуострове в силе штормовое предупреждение, а восточных районах и пожарная опасность.

Атлантический циклон одарит дождями и очень сильным ветром до 25 м/с.

- В Симферополе облачно с прояснениями. Кратковременный дождь. Ветер южный, юго-западный 10-15 м/, местами до 20 м/с. Температура воздуха днем +13…+15°, - сообщили в Крымском управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды

Прогноз погоды по Севастополю: дождь, днем временами сильный. Ветер днем юго-западный 12-17 м/с. Температура воздуха днем +13…+15°.

На Южном берегу Крыму облачно с прояснениями. Утром и днем временами очень сильные дожди, туман. Ветер южный 10-15 м/с, порывы 20-25 м/с. Температура воздуха днем +12…+14°.

В Керчи облачно. Днем временами дождь. Ветер днем южный 10-15 м/с. Температура воздуха днем +11…+13°.

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ИСТОЧНИК KP.RU