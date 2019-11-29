В Крыму пострадавшему в ДТП выплатили 800 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 08:46 2019-11-29T08:51:12+03:00

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В межрайонную прокуратуру Джанкоя обратилась мама несовершеннолетнего, который в ДТП получил многочисленные травмы. И с виновника аварии в пользу потерпевшего взыскана компенсация морального вреда - 800 тысяч рублей.

Водитель сел за руль пьяным. После ЧП он был осужден за нарушение ПДД в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

- Ребенок в получил психологическую травму, и длительное время находился на лечении, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Крым.

Поэтому прокурор подал в суд в интересах несовершеннолетнего иск о компенсации морального вреда. Судья поддержал надзорный орган.

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ИСТОЧНИК KP.RU