2019-11-29T09:34:36+03:00
Общество

В Крыму идет обустройство баз ЧФ

Под Симферополем укрепляется пункт постоянной дислокации отдельного соединения береговой обороны
Галина КОВАЛЕНКО
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Для военных в Перевальном построят жилья. Фото: в/ч 87714, с.Перевальное, Крым/VKДля военных в Перевальном построят жилья. Фото: в/ч 87714, с.Перевальное, Крым/VK
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В Крыму идет обустройство мест базирования Черноморского флота.

- Продолжаются работы по обустройству пункта постоянной дислокации отдельного соединения береговой обороны в Перевальном, - сообщили в отделе информационного обеспечения Черноморского флота.

На сегодняшний день строительная готовность всех объектов уже превышает 85 процентов.

Уже смонтировали 32-километровый трубопровод в село Перевальное. На следующий год начнется строительство жилья для военнослужащих Черноморского флота. Всего планируется возвести семь многоэтажек на 336 квартир и два общежития по 70 комнат в каждом. Проектную документацию по этим объектам уже одобрили специалисты Государственной экспертизы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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