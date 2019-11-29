В Крыму идет обустройство баз ЧФ
В Крыму идет обустройство мест базирования Черноморского флота.
- Продолжаются работы по обустройству пункта постоянной дислокации отдельного соединения береговой обороны в Перевальном, - сообщили в отделе информационного обеспечения Черноморского флота.
На сегодняшний день строительная готовность всех объектов уже превышает 85 процентов.
Уже смонтировали 32-километровый трубопровод в село Перевальное. На следующий год начнется строительство жилья для военнослужащих Черноморского флота. Всего планируется возвести семь многоэтажек на 336 квартир и два общежития по 70 комнат в каждом. Проектную документацию по этим объектам уже одобрили специалисты Государственной экспертизы.
Стали свидетелем происшествия? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50
ИСТОЧНИК KP.RU