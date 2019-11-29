Федеральные власти сомневаются, что медцентр под Симферополем сдадут в 2019 году
Замминистра экономического развития РФ Сергей Назаров сообщил, что, скорее всего, в 2019 году не получится ввести в эксплуатацию многофункциональный медицинский центр имени Семашко.
Напомним, объект строится недалеко от Симферополя.
Чиновник отметил, что строительная готовность медучреждения близка к 100 процентам, но вот юридически его можно будет принять только в 2020 году, пишут РИА Новости Крым.
- Этот процесс требует большой организационной работы. Было большое желание сдать объект в текущем году, но юридически принять не получится, - дополнил Назаров.
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ИСТОЧНИК KP.RU