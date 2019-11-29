Крымская налоговая нашла в парке львов «Тайган» нарушения
Налоговая служба Крыма провела проверку в парке львов «Тайган». Специалисты установили факты неоприходования выручки в кассу предприятия.
Это считается нарушением, поэтому предпринимателя и организацию привлекли к административной ответственности.
В результате дополнительно обнаружился доход в размере 11,3 миллиона рублей.
- Только в период проведения хронометража месячная выручка выросла в 1,5 раза и составила более 20 миллионов рублей. Дополнительно государственная казна получила 1 млн рублей налога на прибыль, - сообщили в пресс-службе УФНС России по Крыму.
Кстати, глава Крыма Сергей Аксенов обещал не закрывать единственный в России сафари-парк в обмен на налоги.
Стали свидетелем происшествия? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50
ИСТОЧНИК KP.RU