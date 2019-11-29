Крымская налоговая нашла в парке львов «Тайган» нарушения

СЕГОДНЯ 12:01 2019-11-29T12:01:11+03:00

Они связаны с кассовой дисциплиной

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Налоговая служба Крыма провела проверку в парке львов «Тайган». Специалисты установили факты неоприходования выручки в кассу предприятия.

Это считается нарушением, поэтому предпринимателя и организацию привлекли к административной ответственности.

В результате дополнительно обнаружился доход в размере 11,3 миллиона рублей.

- Только в период проведения хронометража месячная выручка выросла в 1,5 раза и составила более 20 миллионов рублей. Дополнительно государственная казна получила 1 млн рублей налога на прибыль, - сообщили в пресс-службе УФНС России по Крыму.

Кстати, глава Крыма Сергей Аксенов обещал не закрывать единственный в России сафари-парк в обмен на налоги.

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ИСТОЧНИК KP.RU