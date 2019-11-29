2019-11-29T12:57:38+03:00
Происшествия

Голая дама: По улицам Симферополя не первый день разгуливает обнаженная женщина

Судя по видео, крымчанка шокирует жителей района Героев Сталинграда [видео]
Галина КОВАЛЕНКО
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На девушке нет одежды. Фото: кадр видеоНа девушке нет одежды. Фото: кадр видео
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Жители Симферополя стали очевидцами прогулки голышом: на видео полностью обнаженная женщина, не комплексуя из-за несовершенства своей физической формы, бодро вышагивает по тротуару.

По Симферополю гуляет абсолютно голая женщина .Видео:Черный список Симферополь/VK

- Обычная осенняя прогулка симферопольской леди , - такой пост сопровождает короткий видеоролик.

Автор отмечает, что нагую даму уже неоднократно видели в разных районах Симферополя.

Пользователи тут же стали строить догадки, что же толкнуло женщину на такое дефиле, кто-то посчитал, то идет речь о пари, другие поставили героине ролика диагноз.

«Бегать с голой попой на спор - бессмертная классика»; «У девушки острая депрессия или еще что- то»; «Женщина, однозначно, не здорова»; «Супруг с охоты вернулся и застукал ее с любовником. Но, нормальный мужик может и размазать, вот и убежали, не одеваясь, в чем были. Есть же видео, как голый парень с 8 этажа упал, сбегая из хаты. Всякое бывает!».

Стали свидетелем происшествия? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

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