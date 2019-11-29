Суда арестовал жительницу Севастополя, шпионившую для Украины
Жительницу Севастополя, которая шпионила в пользу Минобороны Украины, арестовали на 2 месяца. Такое решение принял Ленинский районный суд.
По данным пресс-службы суда, шпионка попалась оперативникам ФСБ в среду, 27 ноября. Объявили о ее задержании только в пятницу, 29 ноября.
Как отметили в Центре общественных связей ФСБ, женщину завербовали украинские спецслужбы. Она собирала секретные сведения военного характера и передавала их Главному управлению разведки Минобороны Украины.
Возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ - государственная измена. Шпионке грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.
Стали свидетелем происшествия? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50
За госизмену арестована служащая Черноморского флота.В Севастополе арестовала служащая Черноморского флота России. Её подозревают в госизмене
ИСТОЧНИК KP.RU