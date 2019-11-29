2019-11-29T14:42:23+03:00
Политика

Суда арестовал жительницу Севастополя, шпионившую для Украины

Женщину обвиняют в государственной измене
Анастасия ЖУКОВА
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Дожидаться суда шпионка будет под стражейДожидаться суда шпионка будет под стражейФото: Анастасия ЖУКОВА
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Жительницу Севастополя, которая шпионила в пользу Минобороны Украины, арестовали на 2 месяца. Такое решение принял Ленинский районный суд.

По данным пресс-службы суда, шпионка попалась оперативникам ФСБ в среду, 27 ноября. Объявили о ее задержании только в пятницу, 29 ноября.

Как отметили в Центре общественных связей ФСБ, женщину завербовали украинские спецслужбы. Она собирала секретные сведения военного характера и передавала их Главному управлению разведки Минобороны Украины.

Возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ - государственная измена. Шпионке грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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