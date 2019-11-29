В Севастополе поймали шпионку, передававшую секретные данные Украине

В Севастополе сотрудники ФСБ задержали гражданку России, которую подозревают в шпионаже в пользу Министерства обороны Украины.

- Она была завербовала украинскими спецслужбами и по заданию Главного управления разведки Минобороны Украины целенаправленно осуществляла собор секретных сведений военного характера, - рассказали в Центре общественных связей ФСБ.

Уже возбуждено уголовное дело по статье "государственная измена" (ст. 275 УК РФ). В настоящее время ведутся следственные действия.

Если задержанную признают виновной, ей грозит от 12 до 20 лет тюрьмы, а также крупный штраф - до 500 тысяч рублей.

Отметим, что в день задержания крымчанки Ленинский районный суд арестовал ее на 2 месяца.

Как сообщала КП-Крым, это не первая шпионка, пойманная в городе-герое. Так, капитан 2 ранга запаса Леонид Пархоменко, бывший военнослужащий Черноморского флота, попался сотрудникам ФСБ в 2016 году. А в конце 2018 года его отправили в тюрьму на 14 лет по решению Северо-Кавказского военного суда.

В том же 2016 году Севастополе схватили участников диверсионной группы, которые планировали устроить серию терактов на полуострове - Алексея Бессарабова, Дмитрия Штыбликова и Владимира Дудку. Они все по заданию Главного управления разведки Минобороны Украины намеревались взорвать электростанции, газораспределительные сети, объекты военной инфраструктуры. Чуть позже схватили еще двоих украинских разведчиков из этой же группы - Алексея Стогния и Глеба Шаблия.

Все они уже получили свои сроки и отбывают наказание в колонии.

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