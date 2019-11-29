2019-11-29T15:45:58+03:00
Общество

Украина заявила о незаконных поставках сырья с Херсонщины для крымского предприятия

В незалежной посчитали, что на «Крымский содовый завод» нелегально перекачивали концентрированную рапу из Сиваша
Галина КОВАЛЕНКО
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Предприятие работает на севере полуострова. Фото: пресс-служба ПАО «Крымский содовый завод»Предприятие работает на севере полуострова. Фото: пресс-служба ПАО «Крымский содовый завод»
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На сайте Национальной полиции Украины появилась информация о пресечении нелегальных поставок сырья из Херсонской области для «Крымского содового завода».

- Вопреки закону насосная станция на территории Новотроицкого района Херсонской области обеспечивала сырьем в виде кондиционной рапы с озера Сиваш «Крымский содовый завод», - сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины.

Стражи порядка незалежной рассказали, что территории насосной станции они нашли шесть промышленных насосов, которые подавали сырье на содовый завод. Вдобавок, правоохранители обнаружили электролинию, которая поставляла энергию с полуострова на украинскую насосную станцию.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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