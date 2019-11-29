Украина заявила о незаконных поставках сырья с Херсонщины для крымского предприятия
На сайте Национальной полиции Украины появилась информация о пресечении нелегальных поставок сырья из Херсонской области для «Крымского содового завода».
- Вопреки закону насосная станция на территории Новотроицкого района Херсонской области обеспечивала сырьем в виде кондиционной рапы с озера Сиваш «Крымский содовый завод», - сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины.
Стражи порядка незалежной рассказали, что территории насосной станции они нашли шесть промышленных насосов, которые подавали сырье на содовый завод. Вдобавок, правоохранители обнаружили электролинию, которая поставляла энергию с полуострова на украинскую насосную станцию.
Стали свидетелем происшествия? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50
ИСТОЧНИК KP.RU