Житель Севастополя продал дачных участков-фейков на 8 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 16:34 2019-11-29T16:34:04+03:00

Его приговорили к 7 годам 9 месяцам колонии общего режима

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В Севастополе 52-летнего мужчину осудили за мошенничество. Он «торговал» дачными участками, хотя на деле свободной земли не было. Мужчину приговорили к 7 годам 9 месяцам лишения свободы в колонии общего режима.

- Житель Севастополя обманул 22-х потерпевших и завладел денежными средствами в размере около 8 миллионов рублей, - сообщили в пресс-службе прокуратуры города Севастополя.

Его признали виновным в мошенничестве с использованием служебного положения в крупном и особо крупном размере. Суд удовлетворил и гражданские иски потерпевших.

Осужденный, будучи председателем нескольких образованных им дачных товариществ, вводил в заблуждение потерпевших. Мужчина сообщал, что они могут стать хозяевами земельных участков, уплатив различные взносы.

Председатель предлагал выбрать участки на схеме, хотя такой документ не имел никакой официальной силы.

Приговор в законную силу не вступил.

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ИСТОЧНИК KP.RU