2019-11-30T16:24:34+03:00
Происшествия

В Крыму свет вернули в 14 населенных пунктов, обесточенных из-за непогоды

Энергетики продолжают устранять повреждения ЛЭП
Анастасия ЖУКОВА
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Фото: КрымэнергоФото: Крымэнерго
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Крымские энергетики восстанавливают линии электропередач, поврежденные из-за сильного ветра в ночь на 30 ноября.

Так, по данным пресс-службы ГУП РК "Крымэнерго", уже отремонтированы семь ЛЭП, еще две высоковольтные линии заработали частично.

Напомним, из-за сильного ветра и дождя ночью остались без света примерно 3,5 тысячи потребителей в 16 населенных пунктах (Симферополь, Симферопольский, Красногвардейский и Бахчисарайский районы).

Энергетики уже восстановили семь ЛЭП, 14 населенных пунктов из обесточенных 16-ти получили свет. Без электроэнергии находятся потребители в двух поселках Симферопольского района.

Над восстановлением энергоснабжения работают 19 основных и дополнительных бригад (78 человек, 22 единицы техники).

- В ГУП РК «Крымэнерго» действует режим повышенной готовности. Энергетики прилагают максимум усилий для скорейшей подачи электроэнергии в дома крымчан, - подчеркнули в пресс-службе предприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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