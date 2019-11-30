Стало известно, когда в Симферополе начнут устанавливать главную елку
Глава городской администрации Елена Проценко сообщила, когда же начнут устанавливать новогоднюю елку.
- Со 2 декабря начнем устанавливать главную елку столицы Крыма, - написала градоначальница на своей странице в Facebook.
Высота елочки - 21 метр.
В 2016 году тогдашний мэр Симферополя Геннадий Бахарев закупил для столицы новую елку - за 7,7 миллиона рублей. Цена удивила и возмутила горожан, люди называли ее неоправданно высокой.
Бахарев тогда оправдывался, мол, город сделал такое приобретение "благодаря перевыполнению налоговых поступлений в бюджет". Заверил, что за эти деньги купил еще и украшения, а еще оплатил установку и транспортировку с материка. И елочка-то не обычная, а "новой разработки" (смотрится, как натуральная), и подсветка тоже выполнена с помощью "новых диодных технологий".
Симферопольцы повздыхали, но делать уже нечего - елка куплена вместе с украшениями. Действительно, выглядит хорошо, но стоит ли это 7 миллионов - никто не выяснял. С тех пор ежегодно город устанавливает именно эту, "новой разработки" елочку.
Тем временем в Севастополе начали монтировать елку на площади Нахимова с 27 ноября.
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ИСТОЧНИК KP.RU