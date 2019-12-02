2019-12-02T05:42:34+03:00
Общество

Погода в Крыму 2 декабря: небольшой дождь и тепло до +9

На полуострове сыро и неуютно
Галина КОВАЛЕНКО
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В Симферополе переменная облачность.В Симферополе переменная облачность.Фото: Галина КОВАЛЕНКО
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2 декабря, в понедельник на Крымском полуострове синоптики не обещают никаких природных катаклизмов.Даже дождь поубавил прыти.

- В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер днем юго-восточный 8-13 м/с., - сообщили в Крымском гидрометеоцентре. - Температура воздуха днем +4…+6º.

Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Без осадков. Ветер днем южный 6-11 м/с, вечером 7-12 м/с. Температура воздуха днем +5…+7°.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер ночью северный, днем юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -1…+1°; днем +7…+9°.

В Керчи переменная облачность. Без осадков. Ветер северный 6-11 м/с. Температура воздуха днем +3…+5°.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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