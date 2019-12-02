В Симферополе 2 декабря произойдет масштабное отключение электричества

СЕГОДНЯ 06:49 2019-12-02T06:49:04+03:00

Электричество пропадет на весь день. Фото: Галина КОВАЛЕНКО

Света не будет с 8.00 до 17.00

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2 декабря, в столице региона электричество пропадет на трех десятках улиц.

Света не будет с восьми утра до пяти вечера.

Где в Симферополе не будет света:

ул. Апрельская, 1-41 (нечет), 6-22 (чет), 38;

ул. Степная, 1-24;

ул. Киммерийская, 1а/25а, 2/27, 3, 11, 21, 20;

ул. Тихая, 1-13;

пер. Майский, 1-7, 31-35 (нечет);

ул. Майская, 1-24, 26-42 (чет);

заезд Майский, 1-9;

ул. Механизаторов, 2-20 (чет), 9-33 (нечет), 26-40 (чет), 39, 41;

пер. Урожайный, 1-8;

ул. Фестивальная, 1-22, 24-30 (чет);

пер. Апрельский, 2-15; пер. Фестивальный, 1-10;

ул. Дружных, 1-14;

просп. Победы, 226, 254-286 (чет), 296, 296а, 298, 302, 310-328 (чет);

ул. Тесленко, 11/13, 13а, 21-25 (нечет);

ул. Ясная, 1-37 (нечет), 2; ул. Школьная, 1-41, 43-51 (нечет);

ул. Журавлиная, 3, 25;

ул. Уральская, 1, 9;

ул. Генуэзская, 2/15-18 (чет), 9-13 (нечет), 24-28 (чет);

ул. Братьев Айвазовских, 6-48 (чет), 17-41 (нечет);

ул. Белая, 1-42;

ул. Сакская, 7-27 (нечет);

ул. Тенистая, 1-51, 53, 55;

тупик Тенистый, 1-9;

ул. Отважных, 1-42;

ул. Рыбалко, 3;

ул. Гридасова, 1а;

ул. Дмитриева, 2/17, 5;

ул. Урожайная, 2-26(чет), 5-9(нечет);

пер. Киевский, 50-82(чет), 49-67(нечет).

Стали свидетелем происшествия? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU