В Симферополе 2 декабря произойдет масштабное отключение электричества
2 декабря, в столице региона электричество пропадет на трех десятках улиц.
Света не будет с восьми утра до пяти вечера.
Где в Симферополе не будет света:
ул. Апрельская, 1-41 (нечет), 6-22 (чет), 38;
ул. Степная, 1-24;
ул. Киммерийская, 1а/25а, 2/27, 3, 11, 21, 20;
ул. Тихая, 1-13;
пер. Майский, 1-7, 31-35 (нечет);
ул. Майская, 1-24, 26-42 (чет);
заезд Майский, 1-9;
ул. Механизаторов, 2-20 (чет), 9-33 (нечет), 26-40 (чет), 39, 41;
пер. Урожайный, 1-8;
ул. Фестивальная, 1-22, 24-30 (чет);
пер. Апрельский, 2-15; пер. Фестивальный, 1-10;
ул. Дружных, 1-14;
просп. Победы, 226, 254-286 (чет), 296, 296а, 298, 302, 310-328 (чет);
ул. Тесленко, 11/13, 13а, 21-25 (нечет);
ул. Ясная, 1-37 (нечет), 2; ул. Школьная, 1-41, 43-51 (нечет);
ул. Журавлиная, 3, 25;
ул. Уральская, 1, 9;
ул. Генуэзская, 2/15-18 (чет), 9-13 (нечет), 24-28 (чет);
ул. Братьев Айвазовских, 6-48 (чет), 17-41 (нечет);
ул. Белая, 1-42;
ул. Сакская, 7-27 (нечет);
ул. Тенистая, 1-51, 53, 55;
тупик Тенистый, 1-9;
ул. Отважных, 1-42;
ул. Рыбалко, 3;
ул. Гридасова, 1а;
ул. Дмитриева, 2/17, 5;
ул. Урожайная, 2-26(чет), 5-9(нечет);
пер. Киевский, 50-82(чет), 49-67(нечет).
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ИСТОЧНИК KP.RU