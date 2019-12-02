Проехал на капоте и остановил пьяного водителя: Крымский участковый рискнул жизнью ради закона

СЕГОДНЯ 16:09 2019-12-02T16:16:09+03:00

Капитан полиции смог с капота перебраться в салон и остановить машину. Фото: кадр видео

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В Красногвардейском районе участковый увидел, что машина выписывает зигзаги на дороге. Когда подозрительная легковушка остановилась на перекрестке, капитан полиции Артем Кулиш подошел к водителю и потребовал предъявить документы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.crimea.kp.ru/video/embed/747325" frameborder="0"></iframe> Пьяный водитель провез капитана полиции на капоте машины.Видео: МВД РФ! другой источник

Водитель ответил нецензурной бранью, а затем резко нажал на педаль газа.

- Иномарка начала движение, и полицейский оказался на ее капоте, - сообщили в пресс-службе УМВД России по РК. - Быстрая реакция и хорошая физическая подготовка позволили Артему Кулишу удержаться на машине, которая с большой скоростью ехала по дороге, виляя из стороны в сторону.

Капитан полиции смог с капота перебраться в салон и остановить машину. Экспертиза показала, что водитель нетрезв. Также выяснилось, что он уже был лишен прав.

На 33-летнего автолюбителя завели уголовное дело за управление автомобилем в состоянии опьянения. Ему грозит до двух лет тюрьмы.

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ИСТОЧНИК KP.RU