Проехал на капоте и остановил пьяного водителя: Крымский участковый рискнул жизнью ради закона
В Красногвардейском районе участковый увидел, что машина выписывает зигзаги на дороге. Когда подозрительная легковушка остановилась на перекрестке, капитан полиции Артем Кулиш подошел к водителю и потребовал предъявить документы.
Пьяный водитель провез капитана полиции на капоте машины.Видео: МВД РФ! другой источник
Водитель ответил нецензурной бранью, а затем резко нажал на педаль газа.
- Иномарка начала движение, и полицейский оказался на ее капоте, - сообщили в пресс-службе УМВД России по РК. - Быстрая реакция и хорошая физическая подготовка позволили Артему Кулишу удержаться на машине, которая с большой скоростью ехала по дороге, виляя из стороны в сторону.
Капитан полиции смог с капота перебраться в салон и остановить машину. Экспертиза показала, что водитель нетрезв. Также выяснилось, что он уже был лишен прав.
На 33-летнего автолюбителя завели уголовное дело за управление автомобилем в состоянии опьянения. Ему грозит до двух лет тюрьмы.
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ИСТОЧНИК KP.RU