2019-12-02T16:45:08+03:00
Общество

Толпы симферопольцев ждут автобусов, которых не будет

Улицу Гагарина перекрыли, транспорт пустили в объезд, а объявления на остановках не повесили
Анна КИРИЕНКО
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Фото: Леонид Карпов / FacebookФото: Леонид Карпов / Facebook
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На остановке общественного транспорта у Привокзальной площади Симферополя скопление людей – они ждут автобусы и троллейбусы, которые здесь не будут ходить до 15 декабря. Объявлений об изменении маршрутов для пассажиров нет, и многие просто не знают о транспортных нововведениях.

Начальник информуправления администрации Симферополя Андрей Черниченко заверил КП-Крым, что предпринял все меры для информирования граждан.

- Откуда горожане и гости города могли узнать, то общественный транспорт не ходит до 16 декабря?

- Как минимум 15 информагентств написали о перекрытии, о том, что изменена схема движения,

- Вы считаете, что этого достаточно?

- Я бы с удовольствием сказал бы каждому, но для этого нужны силы и средства.

- Есть остановки общественного транспорта. Почему там нельзя разместить объявления?

- Я согласен, замечание правильное. Но не ко мне точно. Ни остановками, ни транспортом я не занимаюсь. В моей части коммуникация со СМИ, и здесь на «четверку» отработал – везде информация есть.

Позаботиться об иногородних пассажирах, прибывающих на железнодорожный вокзал столицы и на автостанцию «Курортная», в администрации видимо не сочли нужным. Аналогичная ситуация была во время ремонта ул. Александра Невского - публикации в социальных сетях и СМИ оказалось достаточно, чтобы считать информацию обнародованной. Размещать объявления на остановках общественного транспорта в век информационных технологий не принято. Если, конечно, они не носят рекламный характер.

Напомним, в ночь на 30 ноября в Симферополе ограничили движение по улице Гагарина в связи с проведением капитального ремонта автомобильного моста. Работы планируют закончить к 15 декабря. Ранее городские власти обещали ежедневно вести мониторинг движения транспорта и соблюдение графика движения автобусов в связи с перекрытием улицы Гагарина.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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